Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch gescheitert

Bad FrankenhausenBad Frankenhausen (ots)

Bei einem Einbruchsversuch in einen Supermarkt am Salzwiesenrain blieb es in der Nacht zum Donnerstag. Die Einbrecher scheiterten an den Eingangstüren zum Markt und einer ansässigen Bäckereifiliale. Auch der Versuch eine Scheibe zu zerstören, misslang. Zurück blieben ein Loch in der Scheibe der Bäckerei und Einbruchsspuren an den Türen. Der oder die Täter verschwanden ohne Beute. Ein Zeuge hatte kurz nach 4 Uhr die Beschädigungen entdeckt und die Polizei verständigt. Zur Höhe des Sachschadens kann noch nichts gesagt werden.

