Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrkartenautomat beschädigt

NordhausenNordhausen (ots)

Im Laufe des Mittwochs zerstörten Unbekannte das Display eines Fahrkartenautomaten an der Straßenbahnhaltestelle in der Leimbacher Straße. Ein Zeuge entdeckte am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, die Beschädigung und verständigte die Polizei. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

