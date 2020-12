Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall an Kreuzung

ArternArtern (ots)

Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 14.20 Uhr, Am Kalkfeld. Ein 74-jähriger Autofahrer in seinem Megane beabsichtigte nach links in die Kachstedter Straße abzubiegen. Als er an der Kreuzung verkehrsbedingt halten musste, kam der dahinter fahrende 54-Jährige in seinem Seat Alteas nicht mehr zum Stehen und fuhr auf den Renault Megane auf. Die Fahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell