Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Birnbaum stoppt Unfallauto, Ölsperre errichtet

LenterodeLenterode (ots)

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Leinefelde befuhr am Mittwochmorgen, gegen 7.10 Uhr, die Landstraße zwischen Lenterode und Wüstheurode. In einer Doppelkurve verlor er die Kontrolle über sein Auto. Der BMW stieß gegen zwei Wasserdurchlässe und einen Birnbaum, bevor er zum Stehen kam. Der junge Fahrer konnte sich selbst aus dem Unfallauto befreien und wurde nur leicht verletzt. Da aus dem Pkw Benzin auslief, waren Vertreter der Wasserbehörde vor Ort. Sie entschieden das Anlegen einer Ölsperre durch die Feuerwehr, um so das Verunreinigen eines Bachlaufes am Unfallort zu verhindern. Die Unfallstelle war am Morgen zwischenzeitlich voll gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell