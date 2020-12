Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wiederholungstäter erwischt

WenigenehrichWenigenehrich (ots)

In der Wenigenehricher Hauptstraße stoppten Polizisten am Dienstagabend einen polizeibekannten Mann in seinem Opel. Der 43-Jährige ist nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Ob er auch unter Alkoholeinfluss stand muss der durchgeführte Bluttest zeigen. Den Opel musste der Mann stehen lassen.

