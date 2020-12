Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Vereinsheim

NordhausenNordhausen (ots)

Von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte in das Vereinsheim des Kleingartenvereines Am Rossmannsbach ein. Sie stahlen aus der Werkstatt Werkzeug und verschiedene Geräte. Auch ein Baucontainer geriet ins Visier der Einbrecher. Er wurde ebenfalls aufgebrochen. Noch ist der entstandene Schaden unklar. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

