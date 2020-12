Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eine schöne Bescherung - die Sondershäuser Polizei klärt den Diebstahl von Geschenken aus dem Vorjahr auf

SondershausenSondershausen (ots)

Im Dezember letzten Jahres führte die Firma Kaufland in Sondershausen eine Weihnachtsspendenaktion durch. Geschenke wurden gesammelt, um sie an die Kinder des Kinderheimes in Ebeleben zu übergeben. Die Aufbewahrung der Geschenke erfolgte in einem Nebenraum im Einkaufsmarkt in der Frankenhäuser Straße. Zwischen 4. Dezember und 7. Dezember 2019 verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu diesem Raum und entwendete eine Vielzahl der mühevoll gesammelten Geschenke. Polizisten der Polizeiinspektion Kyffhäuser nahmen die Anzeige auf und sicherten zahlreiche Spuren. Diese akribische Arbeit führte zum Erfolg. Im 4. Quartal dieses Jahres konnte anhand einer am Tatort gesicherten DNA Spur ein 19- jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Er ist der Polizei nicht unbekannt und bereits mehrfach wegen verschiedener Diebstähle in Erscheinung getreten. Auf Grund des noch laufenden Verfahrens sind keine weiteren Aussagen möglich.

