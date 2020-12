Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hausbesitzer festgenommen, Drogen beschlagnahmt, Ermittlungserfolg der Sondershäuser Polizei

Bereits am Donnerstag, 3. Dezember, klickten die Handschellen im Kyffhäuserkreis. Polizisten nahmen einen 42-jährigen Mann fest, weil er auf einem Gartengelände in Langenroda Cannabispflanzen angebaut hatte. Dem nicht genug, bei einer angeordneten Durchsuchung des Wohnhauses und dem Gartengrundstück fanden die Ermittler eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln, wie Marihuana und Cannabispflanzen. Sie wurden beschlagnahmt. Bereits beim Betreten des Grundstückes nahmen die Polizisten stark beißenden Cannabisgeruch aus dem Wohnhaus wahr. Insgesamt konnten 73 Cannabispflanzen in voller Blüte, mit der dazugehörigen Anbau- und Aufzuchtanlage im Wohnhaus des Beschuldigten beschlagnahmt werden. Weiterhin fanden die Ermittler 858,4 Gramm getrocknete Marihuanablüten. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl, setzte diesen aber unter Auflagen am 4. Dezember außer Vollzug.

