Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die dunkle Jahreszeit lockt Einbrecher - die Nordthüringer Polizei steht beratend zur Seite

NordhausenNordhausen (ots)

Trotz Pandemie sind Einbrecher in der dunkeln Jahreszeit besonders aktiv. Im Schutz der Dunkelheit haben sie es auf Wohnhäuser oder Rohbauten abgesehen. Dabei können Bewohner und Eigentümer mit wenig Aufwand sehr viel für ihre eigene Sicherheit erreichen. Beispielsweise schreckt die Anbringung von Bewegungsmeldern Einbrecher wirksam ab. "Ein gekipptes Fenster ist für den Dieb wie ein offenes Fenster, das er schnell und nahezu lautlos öffnen kann", sagt Kriminalhauptkommissar Hartmut Speiser von der polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Nordhausen. "Halten Sie daher, wenn Sie nicht zu Hause sind, am besten Fenster und Rollläden geschlossen und vermeiden Sie es, Einstiegshilfen, wie Mülltonnen oder Leitern, im Bereich der Fenster und für jedermann zugänglich zu lagern." "Nehmen Sie ihr Werkzeug aus dem Rohbau mit nach Hause oder lagern Sie Gartengeräte im Winter nicht im Gartenhaus." Mehr nützliche Tipps zum Einbruchsschutz bietet die Nordthüringer Polizei, derzeit nur telefonisch, unter der Rufnummer 03631/961504 an. Kriminalhauptkommissar ist auch per Mail unter PolizeilicheBeratungsstelle.Nordhausen@polizei.thueringen.de erreichbar.

