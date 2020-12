Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht auf dem Fahrrad und hinterm Lenkrad

Herbsleben, Bad LangensalzaHerbsleben, Bad Langensalza (ots)

In der Gutenbergstraße, in Bad Langensalza, kontrollierten Polizisten in der Nacht zum Dienstag eine 36-jährige Radfahrerin. Die Frau fiel den Beamten durch ihre unsichere Fahrweise auf. Der Grund ließ sich schnell feststellen, die Frau stand unter dem Einfluss von Drogen. Sie musste mit zur Blutentnahme. Bereits am späten Abend zogen Polizisten in Herbsleben einen 28-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr. Auch bei ihm verlief ein Drogentest positiv.

