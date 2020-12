LPI-NDH: Rollerfahrerin gestürzt, Auto fährt weiter

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Eine 20-jährige Frau befuhr am Montagmorgen, gegen 7.45 Uhr, die Krollstraße. An der Kreuzung zur Altenburgstraße musste die junge Frau eine Gefahrenbremsung einleiten, da aus der Altenburgstraße ein Pkw gefahren kam. Die Rollerfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Sie kam ins Krankenhaus. Der Pkw fuhr weiter, ohne anzuhalten. Hierbei soll es sich um einen hellen Kleinwagen handeln. Zeugen zum Unfallgeschehen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen zu melden.

