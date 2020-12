Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei vermisste Mädchen

Kloster DonndorfKloster Donndorf (ots)

Durch das Lagezentrum der Polizei Sachsen-Anhalt in Halle wurde die Polizei Sondershausen am 11.12.2020 gegen 21:15 Uhr über zwei vermisste 11 jährige Kinder in der Ortslage Kloster Donndorf informiert. Durch die Polizei wurden Streifenwagen aus Artern und Sondershausen zum Einsatz gebracht sowie Fährtensuchhunde aus Südthüringen und der Polizeihubschrauber aus Erfurt angefordert. Durch den zum Einsatz gekommenen Polizeihubschrauber konnten die beiden Kinder Mittels Wärmebildkamera gegen ca. 22:30 Uhr in einem Gestrüpp in unmittelbarer Nähe zur Ortslage Donndorf festgestellt werden. Ein Dank gilt hier nochmals den bei der Hilfe beteiligten Personen sowie deren Einsatzbereitschaft.

