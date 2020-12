Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mädchen vermisst - wer hat Kim Krause gesehen?

Bild-Infos

Download

Bad FrankenhausenBad Frankenhausen (ots)

Seit den Abendstunden des 10.12.2020 wird in Bad Frankenhausen die 14jährige Kim Celine Krause (Foto) vermisst. Kim war am vergangenen Donnerstag noch in der Schule in Artern, was ihre Lehrer bestätigten, die Nachmittagsstunden verbrachte das Mädchen dann mit Freunden im Stadtgebiet von Bad Frankenhausen. Gegen 17:30 Uhr wollen die Begleiter Kim in der Nähe ihrer Wohnadresse verlassen haben, wohin das Mädchen dann ging, ist derzeit unbekannt. Aufgrund vorangegangener ähnlicher Vorfälle ist es möglich, dass Kim sich bei Freunden aufhält und nicht nach Hause kommen möchte. Ebenso erschien sie am heutigen Freitag nicht mehr in der schulischen Einrichtung.

Kim ist von schlanker Statur, ist ca. 175cm groß und sieht ihrem Alter entsprechend aus. Sie trägt rückenlanges, dunkelblondes Haar und ist bekleidet mit einer weinroten Jacke, einer blauen Jeanshose sowie mit schwarzen Sneakern mit weißen Applikationen. Sie trägt einen brau-grauen, auffällig karierten Schulrucksack. Möglichweise trägt sie auffallende Ohrstecker mit weißen Kugeln.

Personen, die Kim gesehen haben oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der u.g. Nummer bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell