LPI-NDH: Wer hat Klaus Dieter Rosenthal gesehen?

BirkungenBirkungen (ots)

Seit der vergangenen Nacht wird der 82-jährige Klaus Dieter Rosenthal vermisst. Er verließ gegen 0.30 Uhr sein Wohnhaus in Birkungen und kehrte bisher nicht zurück. Da Herr Rosenthal an einer Demenz leidet, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in hilfloser Lage befindet. Der Vermisste ist vermutlich zu Fuß unterwegs. Er ist schlank und etwa 1,70 m groß. Herr Rosenthal hat kurze weiße Haare und trägt vermutlich Hausschuhe und einen braunen Kittel. Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

