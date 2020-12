Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vier Menschen bei Unfällen verletzt

UthlebenUthleben (ots)

Im Landkreis Nordhausen sind am Freitagmorgen insgesamt vier Menschen bei zwei kurz aufeinander folgenden Verkehrsunfällen verletzt worden. Der Fahrer eines Toyota befuhr gegen 6.10 Uhr die Straße aus Richtung Steinbrücken in Richtung Uthleben. In einer Kurve verlor der 30-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes Vito eines 44-Jährigen. Beide Fahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Aufgrund des Unfalls musste der 34-jährige Fahrer eines Seat, der aus Richtung Steinbrücken gefahren kam, verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte die von hinten herannahende 56 Jahre alte Fahrerin eines Opel zu spät und fuhr auf. Beide Autofahrer kamen verletzt ins Krankenhaus. Der Seat-Fahrer und die Opel-Fahrerin kamen ebenfalls verletzt ins Krankenhaus. Die Straße war bis kurz vor 8.30 Uhr voll gesperrt.

