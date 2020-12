Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Abfallwirtschaft

MühlhausenMühlhausen (ots)

Am Donnerstagabend wurde der Einbruch in eine Firma für Abfallentsorgung in der Aemilienhäuser Straße bekannt. Unbekannte verschafften durch den Zaun gewaltsam Zutritt auf das Firmengelände. Ein Teil des Beutegutes lag bereits zum Abtransport bereit, wurde jedoch durch den oder die Diebe zurückgelassen. Was genau sie erbeuteten, ist unter anderem Gegenstand weiterer Ermittlungen. Möglicherweise sind die Einbrecher bei der Tatbegehung gestört worden. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Firma aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell