Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto mit Verkehrszeichen kollidiert

BleicherodeBleicherode (ots)

Insgesamt 4000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend in Bleicherode ereignet hat. Die Fahrerin eines Nissan war kurz nach 19 Uhr auf der Nordhäuser Straße in Richtung Wipperdorf unterwegs. In einer Kurve geriet die 36-jährige Fahrerin ins Schlingern. Das Auto drehte sich und prallte gegen ein Verkehrszeichen, welches dadurch umfiel. Verletzt wurde niemand.

