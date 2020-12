Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch im Schnellrestaurant, die Polizei sucht Zeugen

MühlhausenMühlhausen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag drangen Unbekannte gewaltsam in ein Schnellrestaurant in der Gebrüder-Franke-Straße ein. Offensichtlich hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen. Mit einer noch unbekannten Summe gelang ihnen die Flucht. Ein Zeuge entdeckte am Morgen den Einbruch. Noch am Vormittag sicherte die Kriminalpolizei Spuren im Restaurant. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Tatortes, B 247,aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

