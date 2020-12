Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Garagen aufgebrochen

RoßlebenRoßleben (ots)

Am frühen Mittwochmorgen bemerkte eine Zeugin, kurz vor 6 Uhr, den Einbruch in mehrere Garagen in der Thomas-Mann-Straße. Die alarmierten Polizisten stellten insgesamt fünf aufgebrochene Garagen fest, teilweise blieb es beim Versuch. Der oder die Täter erbeuteten ersten Ermittlungen zufolge Gartengeräte und Werkzeuge. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 250 Euro.

