Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kabeldiebe unterwegs

Bad FrankenhausenBad Frankenhausen (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurden zwei Baustellen in Bad Frankenhausen von Dieben heimgesucht. In der Esperstedter Straße verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt auf die Baustelle eines Supermarktes. Dort erbeuteten sie eine Kabeltrommel. Ebenfalls auf Kabel hatten es unbekannte Täter auf einer Großbaustelle im Fliederweg abgesehen. Hier stahlen sie mindestens 100 m Kabel, vorwiegend an den Stromverteilerkästen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

