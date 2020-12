Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: BMW X6 gestohlen - Zeugen gesucht

UderUder (ots)

In der Nacht zu Dienstag, gegen 2 Uhr, erbeuteten Unbekannte einen weißen BMW X6, der auf einem Grundstück Am Ochsenrasen abgestellt war. Der weiße BMW mit dem Kennzeichen EIC-RX 6, an dem schwarze Alufelgen angebracht sind, hat einen Wert von mehreren zehntausend Euro. Erst in der Nacht zu Freitag, 4. Dezember 2020, stahlen Unbekannte in Heiligenstadt einen BMW X5. An einem weiteren X 5 waren die Diebe gescheitert. Wer hat den Fahrzeugdiebstahl bemerkt oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die sich verdächtig verhielten oder möglicherweise im Vorfeld die Gegend auskundschafteten? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell