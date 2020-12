Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte durchsuchen Fahrzeug - Zeugen gesucht

NordhausenNordhausen (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Montagabend, kurz nach 22.30, wie sich mehrere Personen in der Weberstraße an einem abgestellten Mitsubishi zu schaffen machten. Anschließend entfernten sie sich in Richtung August-Bebel-Platz. Die Täter durchsuchten den Innenraum des Fahrzeugs, gestohlen wurde ersten Ermittlungen zufolge jedoch nichts. Wer weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

