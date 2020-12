Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Baum, Pkw und Hoftor kollidiert - Fahrer unter Alkoholeinfluss

SickerodeSickerode (ots)

Etwa 25000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls, der sich am Montagabend ereignete. Der Fahrer eines VW Transporters befuhr die Dorfstraße in Sickerode in Richtung Geismar, als er von der Fahrbahn abkam. Der Transporter prallte gegen einen Baum, einen abgestellten Skoda und ein Hoftor. Der 37-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahmen führten die Beamten einen Alkoholtest mit dem Fahrer durch, dieser ergab über 1,7 Promille. Er musste seinen Führerschein abgeben.

