Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Defekte Lichterkette sorgt für Qualm

MühlhausenMühlhausen (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am Morgen in Mühlhausen zum Untermarkt aus. Vom Dach eines Hauses stieg Rauch auf. Die Einsatzkräfte konnten schnell Entwarnung geben. An der Dachrinne war eine Lichterkette angebracht, deren Kabel aufgrund eines Defektes leicht schmorten und den Qualm verursachten. Die Feuerwehr entfernte die Lichterkette, so dass kein Schaden entstand.

