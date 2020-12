Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallzeugen dringend gesucht

NordhausenNordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen, insbesondere zwei Passanten und ein Kind, zu einem Verkehrsunfall in der Freiherr-vom-Stein-Straße, Uferstraße. Am Freitag, 4. Dezember, gegen 11.35 Uhr, hielt eine Autofahrerin in ihrem weißen VW Golf an der Ampel zur Uferstraße. Plötzlich soll die Frau bei Rot losgefahren sein. Zwei Passanten und ein Kind beabsichtigten gerade bei Grün die Straße zu überqueren und mussten zu Seite springen, um nicht vom Golf erfasst zu werden. Die Autofahrerin erwischte eine Warnbake, setzte zurück und verließ die Unfallstelle. In der Bahnhofstraße konnte sie dann von Zeugen gestoppt werden. Die Polizei bittet die betroffenen Passanten sich unter der 03631/960 zu melden. Auch weitere Unfallzeugen werden gebeten, die Polizei anzurufen.

