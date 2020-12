Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Brand mit mehreren Verletzten

MühlhausenMühlhausen (ots)

Bereits am Mittwochabend, 2. Dezember gegen 21.30 Uhr, brach im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Jakobistraße ein Feuer aus. Fünf Menschen, darunter auch eine Mutter und ihr erst wenige Wochen alter Säugling, wurden dabei verletzt. (Pressemeldung vom 03.12.2020, 10:35 Uhr) Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wem sind möglicherweise Personen aufgefallen, die sich verdächtig verhielten oder unberechtigt in dem Mehrfamilienhaus aufhielten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

