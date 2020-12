Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

MühlhausenMühlhausen (ots)

Am Samstag, 05.12.2020, 09:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen einem Fahrzeug der Post und einem unbekannten dunklen Pkw. Das Postfahrzeug befuhr die B 247 aus Mühlhausen kommend in Richtung Höngeda. Kurz vor dem Abzweig nach Aemilienhausen stieß der Transporter der Post mit dem linken Außenspiegel gegen den entgegenkommenden Pkw. Der dunkle Pkw setzte seinen Weg in Richtung Mühlhausen fort. Eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde aufgenommen.

