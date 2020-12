Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall

GreußenGreußen (ots)

Am Samstagabend gegen 19 Uhr wollte ein Nissanfahrer von der Bundesstraße 4 kurz vor Greußen in einen Feldweg abbiegen. Er verpasste hierbei die Einfahrt und fuhr in den Straßengraben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

