Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Zigaretten

ArternArtern (ots)

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr hielt sich eine männliche Person kurzzeitig im Verkaufsraum der TOTAL-Tankstelle in Artern auf, begab sich wieder nach draußen und drang gewaltsam durch die Hintertür in das Gebäude ein. Hier entwendete die Person aus dem Lager Zigaretten im Wert von fast 5000 Euro und entfernte sich anschließend mit einem Pkw VW Polo.

