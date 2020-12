Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Einfluss von Alkohol

NordhausenNordhausen (ots)

In der Sangerhäuser Straße in Nordhausen kontrollierten die Polizisten des Inspektionsdienstes Nordhausen am 04.12.2020, um 20:50 Uhr, einen PKW Mercedes. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde bei dem 71-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Eine gerichtverwertbare Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,5 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt.

