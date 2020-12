Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

NordhausenNordhausen (ots)

Am 04.12.2020 gegen 18:00 Uhr ereignete sich am Ortsausgang Windhausen in Richtung Heringen/Helme ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen kam der 65-jährige Fahrer eines Hyundai, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und blieb mit seinem Fahrzeug auf dem Dach liegen. Beide Insassen wurden durch den Unfall schwer verletzt und durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst ins SHK Nodhausen zur stationären Behandlung gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

