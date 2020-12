Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugensuche nach Vorfall in Agrargenossenschaft geht weiter - Polizei bittet um Hinweise zu Mopedfahrern

OldislebenOldisleben (ots)

Nach der Sachbeschädigung auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft in Oldisleben, die sich in der Nacht von Freitag, 30. Oktober, zu Samstag, 31.Oktober, ereignete, sucht die Kriminalpolizei drei jugendliche Mopedfahrer. Diese hielten sich zur Tatzeit am Gelände auf und könnten wichtige Zeugen sein. Die Jugendlichen waren ca. 17 bis 18 Jahre alt und ca. 1.70 m groß. Zwei von ihnen trugen hellgrüne Sturzhelme. Sie führten eine Schwalbe und eine rote S 50. Die Jugendlichen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden. Wer die gesuchten Mopedfahrern kennt oder Angaben zu ihnen machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, hat der Geschädigte eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt.

