Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erst geflüchtet, dann Widerstand geleistet

MühlhausenMühlhausen (ots)

Polizisten beabsichtigten am Donnerstagabend, gegen 22.45 Uhr, in der Wanfrieder Straße einen BMW-Fahrer zu kontrollieren. Statt anzuhalten, gab dieser Gas und flüchtete. Er raste mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt. Die Verfolgungsfahrt zog sich über Struth und Geismar. In Großtöpfer stellte er sein Fahrzeug ab und flüchtete zu Fuß. Die Beamten konnten ihn stellen. Hierbei leistete der 35-Jährige Widerstand, bei dem ein Beamter leicht verletzt wurde. Es stellte sich heraus, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter Drogeneinfluss stand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell