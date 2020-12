Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Alkoholeinfluss gegen Verkehrszeichen gefahren

NordhausenNordhausen (ots)

Mit 1,7 Promille ist der Fahrer eines Nissan in der Nacht zu Freitag mit einem Verkehrsschild kollidiert. Der 40-Jährige befuhr gegen 2.10 Uhr die Hallesche Straße in Richtung Arnoldstraße. An der Kreuzung zur Sundhäuser Straße kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Verkehrszeichen. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben.

