Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto seitlich mit Linienbus kollidiert - Fahrer ergreift die Flucht

Bad LangensalzaBad Langensalza (ots)

Ein Linienbus befuhr am Donnerstag, gegen 15.15 Uhr, die Landstraße 1031 aus Richtung Großwelsbach in Richtung Thamsbrück, als ein entgegenkommendes Fahrzeug mit dem Außenspiegel und der Frontseite des Busses kollidierte. Anschließend fuhr der unbekannte Autofahrer einfach weiter. Teile seines Außenspiegels wurden durch den Unfall abgerissen. Verletzt wurde niemand, in dem Linienbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer oder dessen Fahrzeug geben? Wem ist möglicherweise ein Pkw aufgefallen, welcher seit Donnerstagnachmittag einen beschädigten linken Außenspiegel aufweist? Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der 03603/8310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell