LPI-NDH: Brand in Mehrfamilienhaus - Fünf Menschen verletzt

MühlhausenMühlhausen (ots)

Fünf Verletzte, darunter auch eine Mutter und ihr Säugling, sind die Folge eines Brandes, der sich am Mittwochabend in Mühlhausen ereignete. Das Feuer brach gegen 21.30 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Jakobistraße aus. Das Gebäude musste evakuiert werden. Die Mutter und ihren erst wenige Wochen alten Säugling retteten die Kameraden der Feuerwehr mit einer Drehleiter aus ihrer Wohnung. Sie kamen ins Krankenhaus. Aufgrund der Rauchentwicklung ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Eine Straftat kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 50000 Euro.

