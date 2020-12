Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug auf dem Dach gelandet - Fahrer schwer verletzt

HeldrungenHeldrungen (ots)

Mit schweren Verletzungen kam der Fahrer eines Opel am Mittwochabend ins Krankenhaus. Der 42-Jährige war kurz nach 19 Uhr in der Langen Straße in Heldrungen unterwegs, als er im Bereich einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Das Auto landete auf dem Dach. Es stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Pkw gehörten und der Opel weder versichert, noch zugelassen war. Außerdem stand der 42-Jährige unter dem Einfluss von Drogen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell