Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungewöhnliche Parkstellung am Sportplatz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

SiemerodeSiemerode (ots)

Einen ungewöhnlichen Parkplatz suchte sich ein Auto am frühen Mittwochnachmittag im Eichsfeld. Der Polo rollte, fahrerlos, in Siemerode vom abschüssigen Straßenrand bis zum Sportplatz. Dort überfuhr er die Begrenzung der Sportstätte, bei der es sich um einen Erdwall handelt und beschädigte dabei die Werbebande. Mit der Fahrzeugfont auf dem Boden und dem Heck in der Höhe kam der Polo zum Stillstand. Ein Abschleppdienst musste das Auto aus seiner misslichen Lage befreien. Die Nutzerin hatte ihr Fahrzeug nicht richtig vor dem Wegrollen gesichert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell