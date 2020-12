Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertige Fahrräder aus Innenhof gestohlen

MühlhausenMühlhausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch hatten es Diebe auf zwei Fahrräder abgesehen, die in einem Innenhof am Alten Blobach abgestellt waren. Die Räder haben einen Gesamtwert von etwa 5000 Euro. Am Mittwochmorgen stellte der Eigentümer den Diebstahl fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

