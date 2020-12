Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in leerstehendem Gebäude

ArternArtern (ots)

Ein leerstehendes Gebäude brannte am Dienstagnachmittag, gegen 14 Uhr, in der Hüttenstraße in Artern. Etwa drei Stunden später beendete die Feuerwehr ihre Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von etwa 25000 Euro. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

