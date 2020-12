Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw mit Außenspiegels kollidiert - Fahrer fährt einfach weiter

OberspierOberspier (ots)

Der Fahrer eines Lkw befuhr am Dienstag, gegen 22.40 Uhr, die Bundesstraße 4 aus Richtung Greußen in Richtung Sondershausen. Zwischen Westerengel und Oberspier kam ihm ein Sattelzug entgegen. Hierbei soll dieser auf die Gegenfahrbahn geraten sein, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel kam. Der unbekannte Fahrer des Sattelzuges setze seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Personen kamen nicht zu Schaden. Wer den Unfall bemerkt hat oder Hinweise zu dem unbekannten Fahrer oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

