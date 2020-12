Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufgefahren

NordhausenNordhausen (ots)

Der 22-jährige Fahrer eines Audi befuhr am Dienstag, kurz nach 17 Uhr, die Hallesche Straße stadteinwärts. Als er an der Ampel zur Einmündung zum Stresemannring verkehrsbedingt bremsen musste, kam der dahinter befindliche 37 Jahre alte Fahrer eines Golfs nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

