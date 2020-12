Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in leerstehendem Wohnhaus

RinglebenRingleben (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag, 29. November, und Dienstagnachmittag, 1. Dezember, drangen unbekannte Täter in ein leerstehendes Wohnhaus am Plan ein. Aus diesem und einer daneben befindlichen Werkstatt nahmen die Einbrecher Werkzeuge und Zubehör im Wert von etwa 1000 Euro mit. Sie verursachten einen Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte noch am Dienstagnachmittag Spuren und bittet um Zeugenhinweise. Wer den Einbruch bemerkt hat oder Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell