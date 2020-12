Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufkleber sichergestellt

MühlhausenMühlhausen (ots)

Ein Zeuge meldete am Dienstagabend zwei dunkel gekleidete Personen, die im Bereich Lindenbühl mehrere Aufkleber an Laternen anbrachten. Die Polizisten trafen auf zwei junge Männer im Alter von 18 und 23 Jahren. Sie hatten Beutel mit einer Vielzahl von Aufklebern eines Fußballvereins bei sich, die sie im Umfeld an Mülleimern, Laternen und Verkehrsschildern geklebt hatten. Die Aufkleber wurden entfernt und sichergestellt. Die Beamten erstatteten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell