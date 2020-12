Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrt unter Drogeneinfluss gestoppt

LeinefeldeLeinefelde (ots)

Für eine 26 Jahre alte Fahrerin endete die Autofahrt am Dienstagabend am Zentralen Platz in Leinefelde. Dort wurde sie gegen 22.15 Uhr von Polizisten kontrolliert. Ein Drogentest verlief positiv. Die Frau musste mit zur Blutentnahme.

