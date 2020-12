Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifen zerstochen

NordhausenNordhausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag machten sich Unbekannte an einem Fahrzeug zu schaffen, das in einem Parkhaus in der Jüdenstraße abgestellt war. Der oder die Täter zerstachen mehrere Reifen am BMW. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell