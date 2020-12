Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit 125 km/h durch die Kurstadt gerast

Bad FrankenhausenBad Frankenhausen (ots)

Am Montagabend führten Polizisten in Bad Frankenhausen in der Seehäuser Straße Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei erlaubten 50 km/h fuhren 73 Autofahrer zu schnell. Sieben Verkehrsteilnehmer werden mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Besonders eilig hatte es ein Autofahrer. Seine Messung ergab 125 km/h.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell