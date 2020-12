Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Elektrogeräte bei Firmeneinbruch gestohlen

KleinfurraKleinfurra (ots)

Mit mehreren Elektrogeräten, darunter einer Kaffeemaschine, verschwanden Unbekannte nach einem Einbruch in einem Metallverarbeitungsunternehmen in der Straße der Jugend. Am Dienstagmorgen entdeckte ein Mitarbeiter eingeschlagene Fensterscheiben und wenig später dann auch den Diebstahl. Der Schaden wird auf ca. 1400 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

