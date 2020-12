Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug aus Baucontainer erbeutet

NordhausenNordhausen (ots)

In der Nacht zum Dienstag griffen Unbekannte zwei Baucontainer auf der Baustelle in der Zorgestraße an. Sie brachen die Container auf und erbeuteten Elektrogeräte, Akkus und Ladegeräte. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 3000 Euro geschätzt. Hinweis auf die Täter erhoffen sich die Ermittler von einer vorhandenen Videoaufzeichnung. Wem Personen oder verdächtige Fahrzeuge an der Baustelle aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell