Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto nach Raub in Tankstelle - Wer kennt diesen Mann?

Heilbad HeiligenstadtHeilbad Heiligenstadt (ots)

Bereits in der Nacht zu Donnerstag, 19. November, kam es kurz vor 1 Uhr in einer Tankstelle in der Flinsberger Straße zu einem Raub. Ein bislang unbekannter Täter forderte von der Tankstellenmitarbeiterin, unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes, Bargeld. Anschließend ergriff er mit dem Bargeld, mehreren Packungen Tabak und Getränkedosen die Flucht. (siehe Pressemeldung vom 19.11.2020, 10:44 Uhr) Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass der Unbekannte offenbar zuvor eine andere Tankstelle in Heiligenstadt, in der Carl-Zeiss-Straße aufgesucht hatte. Dort erhielt er keinen Zutritt in den Verkaufsraum, wurde aber von einer Überwachungskamera aufgenommen. Der Unbekannte soll ca. 20 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er war ca. 1,60 m groß. Wer kennt den Mann? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

